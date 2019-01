Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Ligue 1 con il recupero della 17esiima giornata di campionato: alle 19 allo Stadio Jean Bouin di Angers si affrontano i padroni di casa e il Bordeaux dell'ex interista Yann Karamoh, in un match tra due squadre che stanno vivendo un momento negativo. Gli uomini di Moulin sono reduci da cinque pareggi di fila e si trovano a soli tre punti dalla zona retrocessione, mentre quelli di Bedouet non vincono da due gare e hanno solo due punti in più dei rivali. Chi vince si tira fuori dalla zona rossa, mentre chi perde può iniziare a temere.