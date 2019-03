Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Ligue 1, con il recupero della 18esima giornata in programma alle 19: allo Stade Gaston-Gerard di Dijon si affrontano i padroni di casa e il deluso PSG di Thomas Tuchel, ancora scottato dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League di settimana scorsa. I parigini in campionato sono reduci da cinque vittorie di fila e con due gare disputate in meno hanno ben 14 punti di vantaggio sul Lille secondo, mentre i padroni di casa si trovano al terzultimo posto della classifica, non vincono da sette partite (sei ko e un pari) e sono a sei punti di distanza dalla salvezza. Precedenti senza storia tra le due compagini, con i parigini che si sono imposti nelle ultime 4 sfide in Borgogna. Per risalire all’ultima vittoria dei Rossi bisogna tornare indietro fino al 2011, quando terminò 3–2: solo 12 punti in 13 gare e meno di un gol a partita per loro in questa stagione.