Dopo le partite del weekend torna subito in campo la Ligue 1, con il recupero della 27esima giornata di Ligue 1, in programma alle 19 presso lo Stade de Costieres tra Nimes e Rennes: entrambe le squadre sono ormai tranquille in ottica salvezza ma troppo arretrate in classifica per puntare all'Europa, visto che i rossoneri ospiti con una vittoria sarebbero comunque a meno cinque dal quarto posto.