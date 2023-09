Appena 5 giornate di campionato e ieri la presentazione di Grosso al posto dell'esonero Blanc), in una clima di rabbia e delusione generato dalla pessima partenza di questa stagione e da un rapporto con le frange più calde della tifoseria ai minimi storici. L'eliminazione per mano del Panathinaikos dal tabellone della Champions League era stato il pericoloso campanello d'allarme su quelle che sarebbero state le enormi difficoltà ambientali nelle quali sarebbe proseguito il nuovo corso inaugurato dallo spagnolo- Il successore di Igor Tudor, tecnico che fra alti e bassi aveva portato a casa il terzo posto al termine dell'ultima Ligue 1 ma che aveva gettato la spugna al termine della stagione sbattendo la porta.nonostante un contratto in essere fino a giugno 2025. E a subentrargli, almeno per l'immediato, sarà un'autentica leggenda dell'OM e del calcio francese., attaccante del Marsiglia dal 1986 al 1992, con un bottino di 134 reti in 215 partite e un Pallone d'oro conquistato nel 1991 prima del suo trasferimento al Milan.- Da allenatore la sua ultima esperienza risale al 2022, quando concluse la sua esperienza al timone dello Chartres, formazione di Championnat National 2, la quarta serie francese: attualmente ricopriva l'incarico di consigliere del club., ma reduce da una serie di prestazioni poco convincenti., con la rinuncia avallata dai vertici del club di diversi giocatori di qualità tecnica e carisma (da Payet a Sanchez, passando per Malinovskyi e il neo-laziale Guendouzi). E non viene perdonata una vicinanza eccessiva al presidente Longoria e al direttore sportivo Ribalta per i rispettivi trascorsi in Spagna. Tuttetra i sostenitori marsigliesi e alcuni rappresentanti del consiglio di amministrazione.