Dopo la vittoria di ieri del Marsiglia a Strasburgo la decima giornata di Ligue 1 continua con altre due gare di oggi:ci sono due punti di distanza: i padroni di casa arrivano dalla brutta sconfitta per 0-4 contro il Monaco, un gol dell'ex Juve Mavididi ha invece regalato la vittoria la vittoria al Montpellier nell'ultimo turno contro il Saint Etienne. Il Bordeaux è ancora imbattutto al Matmut Atlantique, dove ha segnato cinque gol senza subirne nessuno.dopo l'ultimo turno di Champions League: la squadra di Tuchel viene dalla sconfitta in casa del Lipsia che ha complicato la situazione dei francesi nel girone; ko anche in Rennes, affondato dal Chelsea e anche senza vittorie alla sua prima esperienza in Champions. In Ligue 1 la musica cambia:, Rennes a -3 e ancora imbattuto in trasferta.