Si è conclusa la prima giornata di Ligue 1 e non sono mancate le sorprese: il Lens secondo nella scorsa stagione ha perso in casa del Brest per 3-2, il Lione si è fatto superare 2-1 dallo Strasburgo della nuova proprietà legata al Chelsea. Non falliscono invece Monaco e Rennes, protagonisti di vittorie larghe contro Clermont e Metz. Completano il quadro Nantes-Tolosa 1-2 e Montpellier-Le Havre 2-2. Fa impressione vedere Psg e Lens così in basso, ma siamo appena all'inizio e gli equilibri della classifica si devono ancora delineare.