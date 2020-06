La Ligue 1 non riparte, i criteri di classifica sono validi ma non le retrocessioni. Il Consiglio di Stato francese si è espresso sulla stagione calcistica transalpina e ha dato il suo verdetto dopo la richiesta di far ripartire il massimo campionato da parte di alcuni club: il massimo tribunale amministrativo del Paese ha deciso di convalidare la decisione della LFP di chiudere anticipatamente la stagione 2019/20, nonché la sua classifica, ma ha deciso di sospendere le due retrocessioni. Una sconfitta per il Lione, che si vedrà così escluso dalle competizioni europee, un successo per Tolosa e Amiens che restano in Ligue 1.



Il Consiglio di Stato dà quindi ragione alla LFP contro il ricorso dell'OL e del suo presidente Aulas e commenta la chiusura anticipata e la convalida della classifica: "Non vi sono seri dubbi sulla legalità di questa decisione - riporta RMC Sport - che ha valutato i vantaggi e gli svantaggi di uno stop immediato del campionato, mentre una grande incertezza ha condizionato l'ipotesi di una possibile ripresa delle competizioni in tempi utili".



Sulle retrocessioni, il Consiglio di Stato spiega: "Il Consiglio d'Amministrazione di Lega poteva basarsi, per decidere di retrocedere le ultime due in classifica , sul fatto che l'attuale accordo con la Federazione Francese (FFF) preveda un limite di venti club, visto che l'accordo termina il prossimo 30 giugno e un nuovo accordo dovrà essere firmato". E' dunque ordinato alla LFP di "riesaminare la questione del formato della Ligue 1 per la stagione 2020/21, che potrebbe giocarsi a 22 squadre.