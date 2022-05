Ultime tre curve in Ligue 1, dove il Psg ha già vinto il titolo ma c'è chi sta lottando ancora per le qualificazioni europee e per non retrocedere. In zona Champions c'è: gli ospiti sono terzi insieme al Rennes e arrivano da sette vittorie consecutive. Il Lille non ha più obiettivi, la qualificazione in Conference è a -9 ed ormai impossibile da raggiungere.