Semaforo verde in Francia, parte laIl campionato inizia oggi con l'anticipo della prima giornata tra Lione e Ajaccio in programma alle 21. La squadra di Bosz si è rinforzata con i ritorni di Tolisso e Lacazette in attacco e l'arrivo di Tagliafico dall'Ajax. E' rimasto - per ora - Aouar e l'obiettivo è quello di migliorare l'ottavo posto della scorsa stagione e provare a vincere il titolo. Dall'altra parte c'è un Ajaccio che a meno di un mese dalla fine del mercato a messo a segno sei acquisti tra i quali c'è anche il difensore ex Monaco Mangani.