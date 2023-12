Prima di stasera Kamory Doumbia aveva fatto un solo gol in Ligue 1 con il Brest: contro il Monpellier, poco più di un mese fa. Oggi ne ha fatti quattro tutti insieme, in meno di mezz'ora: 22', 25', 29', 45'+3'. Poker servito e tanti saluti al Lorient. Con questo 4-0 il Brest sale al quato posto a due punti dal Monaco terzo e a -4 dal Nizza secondo. L'eroe della serata è l'attaccante maliano classe 2003 arrivato in estate in prestito secco dal Reims