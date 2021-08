La partita fra Nizza e Marsiglia andata in scena ieri sera si è conclusa al minuto 72' in seguito all'invasione di campo della tifoseria rossonera che ha prima provocato e poi risposto con rabbia alla risposta di Payet che ha rispedito sugli spalti un bottiglietta d'acqua piovutagli addosso al momento di battere un calcio d'angolo.



Da lì ne è scaturita una maxi rissa sedata a fatica da steward, polizia e addetti ai lavori e che ha convinto i giocatori del Marsiglia a non ripresentarsi in campo. Oggi la LFP ha confermato che entrambi i club sono chiamati a presentarsi mercoledì 25 in camera disciplinare per raccontare le rispettive versioni dei fatti prima che sia presa una decisione finale sulla gara.