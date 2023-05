Balogun segna ancora e sale a 19 reti in Ligue 1 (agganciato Openda oggi a secco, -5 da Mbappé), ma stavolta non basta per evitare la sconfitta al suo Reims: nell'anticipo della 35a giornata del campionato francese il Lens vince 2-1 grazie ai gol di Frankowski e dell'ex Udinese Seko Fofana. I giallorossi hanno vinto e salgono a -3 dal Psg in campo domani con l'Ajaccio, nonostante l'espulsione di Danso - accostato al Napoli - al 19' del primo tempo.