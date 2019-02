Va al Marsiglia per 1-0 il recupero della 18esima giornata di Ligue 1 contro il Bordeaux. In un Velodrome deserto per la squalifica del campo (lancio di petardi in campo nella gara contro il Lille) e senza Mario Balotelli (già utilizzato dal Nizza nella 18esima giornata) e Yann Karamoh (per scelta tecnica date le ultime deludenti prestazioni) a decidere l'incontro è stato un gol di Kamara al 42' quando gli ospiti erano già in 10 uomini per l'espulsione di Kalu.



Marsiglia-Bordeaux 1-0

42' Kamara (M)