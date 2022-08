Già alla seconda giornata, la Ligue 1 è costretta ad affrontare il primo problema stagionale. Non si giocherà infatti il match tra Lorient e Lione, in programma domenica 14 agosto 2022 alle 13:00. Lo comunica la lega francese. La decisione è arrivata dopo la segnalazione dei delegati federali che hanno analizzato le condizioni del manto erboso del campo del Lorient. Per la Commissione Competizioni, lo stato attuale del campo allo stadio Moustoir non garantisce la sicurezza dei giocatori, di conseguenza è arrivato il posticipo del via al match.