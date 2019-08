Sei successi nelle ultime sette stagioni e la sensazione che anche nella prossima Ligue 1 il PSG sia destinato a dominare il campionato. Con la sfida tra Monaco e Olympique Lione parte questa sera la massima serie francese, che vede i parigini nettamente favoriti per il titolo. Sulla lavagna Betaland, si legge in una nota, Verratti e compagni sono favoriti per il primato della competizione, nonostante un calciomercato più sobrio rispetto alle passate sessioni, a quota 1,10. Sul trono di Francia non sono previste rivoluzioni visto che il Lione è la seconda opzione su Betaland a 10 e si arriva addirittura a quota 20 per il Marsiglia. A 35 il Monaco, l’unica squadra capace di interrompere il dominio del PSG negli ultimi anni con la vittoria nel 2017, mentre il Lille, rivelazione dell’ultimo campionato, è proposto a 40 volte la posta. Il St. Etienne è la squadra ha che più scudetti transalpini in bacheca, l’undicesimo è però poco probabile a quota 65.