Tempo di tornare in campo, tra rumors di mercato e virus. ​Il PSG, a un passo da Alessandro Florenzi, dopo aver terminato la stagione più tardi rispetto alle altre squadre, per via della finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, fa il suo esordio in Ligue 1 nella serata di oggi, alle 21 in trasferta contro il neopromosso Lens, allo Stadio Bollaert-Delelis, nel recupero della seconda giornata di campionato. I parigini sono decimati a causa del Coronavirus, che ha messo fuori causa molti dei giocatori migliori della rosa: Tuchel dovrà infatti fare a meno di Mbappé, Neymar, Paredes, Di Maria, Icardi, Navas e Marquinhos. Il Lens dal canto suo ha debuttato invece in Ligue 1 perdendo contro il Nizza.





