Più o meno come il primo Balotelli di Francia. Moise Kean continua a segnare con la maglia del Paris Saint-Germain: c'è anche la sua firma, infatti, nel 2-0 sul Lorient, con un gol alla Icardi. Imbucata di Rafinha, movimento preciso a giocare con la linea difensiva avversaria e dentro l'area di rigore basta un tocco per bucare Nardi: rete che si gonfia, solito balletto e poi attesa dei compagni per l'abbraccio liberatorio.







Balotelli, nelle sue prime 9 partite disputate in Francia aveva realizzato 9 gol, saltandone diverse per infortunio; Kean è a 6 in 9 al di là delle Alpi, ma fa sentire la sua voce anche in Champions: 2 gol, entrambi contro il Basaksehir, decisivi per il 2-0. Insomma, c'è Kean, tanto Kean nel Psg. In Champions e in patria, come il primo Balotelli di Francia. Che, però, non arrivò alla Nazionale allora allenata da Gian Piero Ventura, e si è vista come è andata a finire. Ci punta, invece, l'ex Juve, in prestito dall'Everton al Psg, che piace a Mancini. E che lo tiene d'occhio per l'attacco azzurro.