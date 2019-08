Torna in campo il Lione nella seconda di Ligue 1 dopo l'ottimo successo alla prima sul campo del Monaco. Depay e compagni avranno la possibilità di mettere ulteriore pressione alle rivali per la qualificazione alla prossima Champions League e, perché no, al PSG in chiave campionato. L'Angers, però, non è tra gli avversari più comodi: gli uomini di Moulin, che hanno avuto ragione del Bordeaux alla prima. Calcio d'inizio alle 20.45 a Lione, con i padroni di casa chiamati ad un'altra grande prestazione dopo quella messa in scena contro il Monaco.