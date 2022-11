Con l'anticipo tra Lione e Nizza, si apre questa sera il programma della 15esima giornata di Ligue 1. La squadra allenata da Laurent Blanc ha bisogno come del pane dei 3 punti - dopo l'ultimo ko contro il Marsiglia - per non perdere ulteriore contatto dalla zona Europa, mentre gli uomini di Favre sono in serie positiva da 5 giornate e in caso di vittoria - sarebbe la terza consecutiva - effettuerebbero il sorpasso in classifica ai danni dei rivali di oggi.