La Ligue 1 prosegue e lo fa con il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Ormai allontanato lo spauracchio del mercato, Mbappé è tornato al centro del progetto (almeno per ora) e così il francese può tornare a concentrarsi al 100% sul campo. Questa sera a partire dalle 20.45, i parigini sono ospiti del Lione di Laurent Blanc, in grande difficoltà in questo inizio di campionato. Per il Lione infatti due sconfitte ed un pareggio nelle prime tre uscite stagionali, a cui si aggiunge una situazione non semplicissima a livello societario. Spettatore interessato il Milan, che monitora la testa di serie del proprio girone di Champions League. La prima sfida con i francesi è prevista per il 25 ottobre al Parco dei Principi, con la squadra di Pioli che si prepara all'avvicinamento ai grandi match europei.