Dopo la tre giorni europea, torna in campo la Ligue 1, con l'anticipo della nona giornata tra Amiens e Marsiglia. Per i padroni di casa una sola vittoria nelle ultime 5 partite, in trasferta contro il Metz: tra le mura amiche non vincono dalla seconda giornata, il 17 agosto con il Lille. Il Marsiglia di Villas Boas arriva invece da tre pareggi consecutivi: con una vittoria balzerebbe, almeno temporaneamente, al secondo posto in classifica, alle spalle del PSG.