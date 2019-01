Dopo i due anticipi di venerdì e le partite di ieri, termina oggi la 20esima giornata di Ligue 1. Quattro gli incontri in programma: si parte alle 15 con la sfida tra Nantes e Rennes, due squadre reduci da un buon periodo di forma che possono avere qualche velleità di Europa se vincono oggi. Alle 17 due match: il Montpellier va sul campo del pericolante Dijon dopo tre gare senza vittorie (due ko e un pari), per raggiungere il Lione al terzo posto valido per la Champions e distanziare le inseguitrici, mentre il Tolosa riceve il lanciato Strasburgo per mettere in cascina importanti punti salvezza. Chiude alle 21 il big match della giornata: allo stadio Velodrome di Marsiglia gli uomini di Garcia, in piena crisi ma comunque a sei punti dalla Champions ospitano il disastrato Monaco di Henry, reduce da due ko di fila e incredibilmente a cinque punti dalla salvezza.