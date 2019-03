Torna in campo la Ligue 1. Apre il 28esimo turno di campionato la sfida delle 17 tra Strasburgo e Lione: i padroni di casa sono in comfort zone, a metà classifica, mentre gli ospiti sono terzi in classifica e devono difendere l'ultima piazza utile per la Champions dagli assalti del Marsiglia, che dista 5 punti.



Alle 20, poi, gli altri tre match di giornata: Amiens-Nimes, Dijon-Reims e Monaco-Bordeaux. In quest'ultimo match il club del Principato, vuole continuare nella propria striscia positiva, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5, per continuare ad allungare sulla terzultima, il Caen.