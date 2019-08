Ieri sera è iniziata la Ligue 1, con la vittoria del Lione per 3-0 sul campo del Monaco. Quest'oggi si gioca il grosso del primo turno di campionato. Alle 17.30 il Marsiglia di Rudi Garcia ospita il Reims, per partire con il piede giusto. Alle 20 in programma la gran parte delle partite: spicca Nizza-Amiens, poi Montpellier-Rennes e Dijon-Saint-Etienne. Chiudono Angers-Bordeaux e Brest-Tolosa.