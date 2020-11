Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, con le vittorie di(sul) Brest e Bordeaux, torna in campo la, con il resto delle partite valide per l'undicesima giornata.Si parte alle 13 con la sfida tra. Alle 15 il, che naviga nelle zone alte della classifica, ospita lo. PoiAlle 17 il, imbattuto nelle ultime cinque partite (con tre vittorie) fa visita all'. Con un successo la squadra diaggancerebbe al secondo posto della classifica il Monaco.Infine in serata, alle 21, il, dopo due pareggi e una sconfitta, ospita il(una sola vittoria nelle ultime cinque) per riprendere la marcia e portarsi a meno 2 dalcapolista.