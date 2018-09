Dopo il turno infrasettimanale andato in scena tra martedì e mercoledì e dopo l'anticipo di ieri tra Saint Etienne e Monaco, in attesa delle tre gare di domani, è proseguita oggi l'ottava giornata di Ligue 1, con sei partite in programma. Ha aperto alle 17.15 la capolista PSG, che trova l'ottava vittoria su otto, 24 punti e 27 gol realizzati e solo 6 subiti: la squadra di Emery, senza Buffon in porta, vince 3-0 all 'Allianz Riviera, sul campo di un Nizza in ripresa, con Mario Balotelli subentrato dalla panchina, grazie alla doppietta di Neymar (capocannoniere del campionato con 7 reti) e al gol di Nkunku. Alle 20 le altre cinque gare: spicca l'impegno del Lione secondo della classe, che riceve il Nantes penultimo; il Bordeaux, reduce da tre giornate positive, va sul campo del Reims, che non vince da cinque turni; l'Angers, che non perde da quattro partite, ospita il fanalino di coda Guingamp, ancora a secco di vittorie; chiudono la sfida tra le pericolanti Caen e Amiens e Strasburgo-Dijon.