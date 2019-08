Comincia oggi la terza giornata di Ligue 1. Sono quattro le partite in programma, tutte in contemporanea alle 20.00: l’Amiens ospita il Nantes, in un match che vede di fronte i padroni di casa a 3 punti e gli ospiti a 1. L’Angers a 3 punti attende il Metz, quarto con 4 punti in classifica. Il Dijon diciottesimo con 0 punti ospita il Bordeaux, sedicesimo con 2 punti. L’ultimo match è Brest-Reims, con i padroni di casa a 2 punti e gli ospiti a 4.