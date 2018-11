Prosegue oggi la 14esima giornata di Ligue 1. Dopo il ko del St. Etienne contro il Lione, alle 17 tocca al Paris Saint-Germain contro il Tolosa: Buffon e compagni vogliono proseguire con la loro striscia perfetta, che per ora recita 13 vittorie su 13.





Alle 20, poi, in campo le altre: Il Bordeaux di Karamoh che va nella tana del Dijon, il Nantes che ospita l’Angers, il Reims che attende il Guingamp, lo Strasburgo che aspetta il Nimes. Alle 20 c’è anche il Monaco, penultimo in classifica, reduce da 2 ko consecutivi, che non ha cambiato marcia con l’arrivo di Henry in panchina. Di fronte il Caen, quartultimo.