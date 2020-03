Torna in campo la Ligue 1 con le ultime partite del 27esimo turno di campionato.



Nella partita delle 15 il Lille vince 1-0 contro il Nantes e vola a -1 dal Rennes terzo. Alle ore 17 è il turno di Bordeaux-Nizza.



In serata, alle ore 21, il piatto forte di giornata con la partita tra Lione e Saint Etienne, con la squadra di Garcia, avversaria della Juve in Champions, reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 in Ligue 1.