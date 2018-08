Al via la terza giornata di Ligue 1. Scende in campo il, in casa contro lo Strasburgo. La squadra di Genesio, decima a quota 3 punti dopo due partite, sfida la settima della classe che al momento è a 4 punti. Depay e compagni sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro lo State de Reims. Domani sono in programma sei gare: PSG-Angers, Amiens-Stade de Reims, Montpellier-Saint Etienne, Nantes-Caen, Nizza-Dijon e Tolosa-Nimes.