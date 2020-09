. Si parte alle 13, con la sfida tra ile il, entrambe reduce da una sconfitta. Partite bene, vogliono rialzarsi entrambe per ambire a posizione alte di classifica. Alle 15, poi il resto del programma:Occhi puntati su, entrambe reduci da 3 vittorie consecutive.Alle 17, poi, è il turno del, che ha vinto una sola partita, la prima, pareggiandone 2 e perdendone una, che va in casa delreduce da 3 ko consecutiva.Infine, alle 21, tocca al, nell'insolita veste di inseguitore: due vittorie dopo due ko, senza Di Maria,affronta ilpenultimo, che ha collezionato un solo punto, alla prima. Ghiotta occasione per recuperare qualche posizione.