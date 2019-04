Prosegue il 31esimo turno della Ligue 1 con altre cinque partite in programma in questo sabato. Si parte alle 17, il Lione terzo ospita il Dijon ultimo per provare ad accorciare sul Lille.



Alle 20 gli altri quattro match: il St. Etienne va a caccia di punti Champions sul campo dell'Amiens, trasferta a Nimes invece per il Caen che cerca di riaprire la corsa salvezza. Stesso obiettivo per il Guingamp (penultimo) in casa contro il Monaco, chiude la sfida tra Angers e Rennes.



Domenica i restanti quattro incontro: Reims-Lille e Tolosa-Nantes (ore 15), Nizza-Montpellier (17) e PSG-Strasburgo (21).