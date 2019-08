Prosegue la terza giornata di Ligue 1. Si parte alle 15, con il Monaco, ancora fermo a zero punti e che non sembra aver messo alle spalle le difficoltà della scorsa stagione. Un doppio 3-0 che ha fatto male ai monegaschi, che oggi scendono in campo contro il Nimes, altro club ancora a secco di punti, e che sul mercato hanno messo nel mirino Franck Kessie, centrocampista del Milan. Alle 17, poi, Strasburgo-Rennes: i padroni di casa arrivano da un doppio pareggio contro Metz e Reims, gli ospiti invece sono a punteggio pieno dopo le vittorie con Montpellier e, soprattutto, Paris Saint-Germain.



Proprio il PSG chiude il programma di giornata: dopo il ko, inaspettato, con Niang e compagni, Verratti e soci attendono il Tolosa, avanti di un punto in classifica. Ancora fuori Neymar: fino a quando il mercato non sarà chiuso, non si vedrà in campo.