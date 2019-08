Dopo i sei gol del Lione contro l'Angers nell'anticipo di ieri sera, la seconda giornata della Ligue 1 prosegue oggi con altre sei sfide. Apre la giornata Nantes-Marsiglia, con l'allenatore ospite Villas-Boas che cerca il riscatto dopo il ko di una settimana fa contro il Reims. Nel Nantes, invece, debutterà il nuovo allenatore Christian Gourcuff, padre dell'ex giocatore del Milan. Alle 20 c'è Bordeaux-Montpellier, con Paulo Sousa che dovrà invertire la rotta di un'esperienza che non sta andando benissimo. Nel Montpellier dovrebbe esserci l'esordio del portiere Geronimo Rulli, preso dalla Real Sociedad dopo aver trattato Olsen con la Roma. Il Monaco va in trasferta a Metz con l'obiettivo di rialzare la testa dopo il pesante ko per 0-3 di una settimana fa con il Lione.

