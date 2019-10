Mandata in archivio la seconda sosta per le nazionali, la Ligue 1 riparte accendendo i propri riflettori su Nizza-Paris Saint-Germain. Gli ospiti, privi dell'infortunato Neymar, provano l'allungo momentaneo sul Nantes, mentre i padroni di casa, in caso di successo, aggancerebbero l'Angers al terzo posto.