Prosegue lacon i sette rimanenti match del turno in programma in questa domenica. Si partecon ilche prova a rialzarsi dopo un avvio di stagione traumatico: un punto nelle prime tre giornate di campionato e l'eliminazione choc ai preliminari di Champions League con lo Shakhtar Donetsk per la squadra di Kovac, che fa visita alquattro incontri:vogliono continuare a stupire (7 punti per entrambe le squadre) e ospitano rispettivamente; ilcerca contro illa seconda vittoria consecutiva, loaffronta ilprova a rialzarsi il, che contro ilva a caccia del primo successo stagionale.fari puntati su: l'argentino fa il suo debutto ufficiale con la maglia del, che vuole continuare a fare bottino pieno dopo i tre trionfi nelle prime tre giornate di Ligue 1.