Sono sette le partite in programma oggi in Ligue 1. Si parte alle 13 con. Fra i quattro match delle 15 spicca l'impegno del. Alle 17 ilregola 3-1 ilcon le reti diVolland, Ben Yedder (6 in Ligue 1), Martins e Savanier, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con un attesissimo