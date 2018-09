Ultime tre partite del sesto turno della Ligue 1 e in campo va il PSG: alle 15 i parigini cercano sul campo del Rennes la sesta vittoria consecutiva per restare a punteggio pieno. Si prosegue alle 17 con Guingamp-Bordeaux, in attesa del big match di giornata: alle 21 al Parc Olympique Lyonnais si affrontano Lione e Marsiglia, padroni di casa reduci dal clamoroso successo con il Manchester City in Champions League ma senza vittoria da due turni in campionato, mentre la squadra di Garcia va a caccia del terzo successo consecutivo.