Prosegue il programma della 23esima giornata di Ligue 1, aperta ieri dal poker del Lille al Nizza. Quattro partite in programma oggi, si parte alle 20: il Rennes prova a rilanciarsi per un posto in Europa ospitando l'Amiens; il Monaco cerca contro il Tolosa un successo per riaprire la corsa salvezza, per la quale è uno scontro diretto quello tra Angers e Digione.



Alle 21 è il turno del Marsiglia, di scena a Reims. Chiuderanno la giornata domenica St. Etienne-Racing Stasburgo (17) e il big match Lione-PSG (21).