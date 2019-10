Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Ligue 1: in seguito alle partite di venerdì e di ieri, termina oggi il programma della decima giornata, con tre gare. Apre alle 15 il Bordeaux quarto, che vuole avvicinare la zona Champions nell'impegno casalingo contro il Saint Etienne, partito malissimo ma reduce da due vittorie di fila e in risalita. Alle 17 il Monaco penultimo ospita il Rennes, a secco da cinque giornate, per raggiungerlo in classifica. Chiude alle 21 il Marsiglia di André Villas Boas, che riceve lo Strasburgo: l'OM non vince da quattro partite e si sta allontanando dalla zona Europa, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione.