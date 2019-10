Dopo il poker del Paris Saint-Germain inflitto al Nizza, prosegue oggi la decima giornata di Ligue 1. Si inizia alle 17 con Lione-Dijon, debutto di Rudi Garcia sulla panchina dell'OL, che ha collezionato 9 punti in 9 partite ed è reduce da 3 ko nelle ultime 4 partite. Alle 20, poi, il resto del programma: occhi puntati sul Nantes, secondo in classifica, che va in casa del fanalino di coda Metz. In caso di vittoria, i gialloverdi si porterebbero a meno 2 dal PSG.



LE ALTRE - L'Angers, terzo in classifica, attende invece il Brest, che ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile. Chiudono il programma Tolosa-Lille, Reims Montpellier e Nimes-Amiens.