Serata ricca in Ligue 1, con nove partite in programma alle 21 per la 19esima giornata di campionato. Il Paris Saint-Germain, dominatore fin qui, ospita il Nantes, mentre il Lille riceve il Tolosa. Montpellier e Lione si giocano il terzo posto, mentre il Saint-Etienne gioca contro il Dijon. Il Marsiglia è impegnato sul campo dell'Angers, il Monaco di Thierry Henry cerca punti per la salvezza contro il Guingamp fanalino di coda. Completano il programma Strasburgo-Nizza (senza Balotelli, non convocato), Reims-Caen e Rennes-Nimes.