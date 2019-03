Sono due gli anticipi che inaugurano stasera la 29esima giornata di Ligue 1. Alle 19, il Nizza dell'obiettivo di mercato del Milan Saint-Maximin cerca riscatto dopo il ko nel derby col Marsiglia per riaprire la corsa per l'Europa; di fronte un Tolosa rilanciato dalla vittoria contro il Guingamp e in una posizione di classifica piuttosto tranquilla, visti i 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.



Alle 21, la rivelazione Lille insegue la terza vittoria di fila contro un Monaco che ha frenato nelle ultime due giornate, collezionando altrettanti pareggi e conservando 6 punti sul Dijon terzultimo.