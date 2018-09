Si conclude oggi l'ottava giornata della Ligue 1. Le partite in programma sono tre, a partire da Rennes-Tolosa 1-1 delle 15 (vantaggio dei padroni di casa con Niang su rigore, pareggio degli ospiti con Todibo). A seguire, è la volta di Montpellier-Nimes, alle 17. Infine, il posticipo della domenica sera, che vede di fronte Lille e Marsiglia, per una sfida che ha già il sapore di uno scontro diretto per un posto in Champions League nella prossima stagione.