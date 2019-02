Tre partite e 6 squadre in campo oggi per la 26esima giornata di Ligue 1, col programma che viene inaugurato alle 17 dal Paris Saint-Germain in casa contro il Nimes. Tre gol e tre punti per la capolista, che sblocca il risultato con Nkunku. Poi al "Parco dei Principi" (sotto gli occhi di François Hollande e Nicolas Sarkozy ospiti del presidente Nasser al-Khelaifi) brilla la stella di Mbappé, autore di una doppietta che gli consente di salire a quota 51 gol segnati nel campionato francese.



Alle 20, torna in campo col suo Nizza Saint-Maximin, obiettivo di mercato del Milan per l'estate, di scena sul campo dell'Amiens con l'obiettivo di tornare ai 3 punti e non perdere contatto dalla zona Europa. Alla stessa ora, è quasi il tempo dell'ultima chiamata per il fanalino di coda Guingamp, che ospita l'Angers.