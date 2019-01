Sono quattro le partite di Ligue 1 in programma oggi dopo l’anticipo di ieri tra Marsiglia e Lille. Tutte le gare si giocano alle 20: in campo Dijon-Monaco, Guingamp-Reims, Nizza-Nimes e Strasburgo-Bordeaux. Il Monaco anche senza Henry in panchina perde: finisce 2-0 per il Dijon, monegaschi penultimi e in crisi nera. Lo Strasburgo vince 1-0 contro il Bordeaux e consolida il primo posto. 2-0 per il Nizza contro il Nimes, la squadra di Vieira è ora sesta in classifica. Il Reims, infine, vince 1-0 sul campo del Guingamp, fanalino di coda della Ligue 1.