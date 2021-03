Si completa con le restanti 7 partite in programma. Alle 13,r, rispettivamente in lizza per la salvezza e un posto in Europa. I padroni di casa riscattano parzialmente l'ultima sconfitta di Nizza ma, avanti di un gol (Koné), non riescono a centrare quei 3 punti che mancano da 4 partite; è Delort - che si era visto annullare una rete dal Var sullo 0-0 - a regalare l'1-1 finale alla formazione di Der Zakarian, che centra il sesto risultato utile di fila e resta in corsa per un piazzamento europeo.Alle 15,(seguiti anche dal Milan)- reduce dal ko con l’Angers e indietro solo di 3 punti - per controsorpassare proprio la formazione allenata da Sampaoli. Alla stessa ora, dopo 4 ko consecutivi e l’avvicendamento in panchina tra Stephan e Genesio, il Rennes prova a ripartire in casa contro lo Strasburgo. Per quanto riguarda la medio-bassa classifica, occhio agli incroci tra Lorient e Nizza e tra Digione e Bordeaux.A partire dalle 17.05, orario diconsecutivo per resistere al tentativo di rimonta del, penultimo in classifica.