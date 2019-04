Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con quattro partite la 31esima giornata di Ligue 1: alle 15 la sorpresa Reims vuole continuare a sognare un posto in Europa nell'impegno casalingo contro il Lille che deve però difendere il secondo posto dalle insidie del Lione, mentre Tolosa e Nantes, che non vincono rispettivamente da due e tre turni, sono relativamente tranquille in ottica salvezza. Alle 17 il Nizza riceve il Montpellier in una sfida che entrambe le squadre devono vincere per sperare ancora in un posto in Europa League. Chiude alle 21 la capolista PSG, che ospita uno Strasburgo in un ottimo momento di forma: qualora i risultati dovessero essere positivi, i parigini potrebbero laurearsi già questa sera campioni di Francia per l'ottava volta.