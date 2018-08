La terza giornata della Ligue 1 chiude i battenti oggi. Tre le partite previste dal programma, a partire dalle 15, quando scendono in campo Lille e Guingamp. Alle 17, il Monaco fa visita al Bordeaux, succede tutto nella ripresa: prima il gol di Kamano su rigore, poi la prima gioia francese di Pietro Pellegri, classe 2001 ex Genoa, che 4 minuti dopo il suo ingresso buca Costil col sinistro, ma nel recupero è ancora Kamano a regalare la vittoria a Bedouet e i suoi. Infine, alle 21, tocca al Marsiglia far calare il sipario sulla giornata, ospitando il Rennes al Velodrome.