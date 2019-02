La 26esima giornata di Ligue 1 si apre con due anticipi, quello delle ore 19 tra Dijon e Saint-Etienne e quello delle 20.45 fra Strasburgo e Lille. Les Verts vogliono ripartire dopo il ko col Paris Saint Germain e per proseguire la rincorsa alla Champions League hanno bisogno di fare bottino pieno contro un avversario invischiato completamente nella lotta per non retrocedere.



Nel secondo match di giornata, il Lille è chiamato al risultato a Strasburgo per difendere il secondo posto dall'assalto del Lione.